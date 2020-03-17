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Ирена Карпа призывает предоставить медицинским работникам бесплатный транспорт

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Знаменитая украинская писательница и журналистка, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции Ирена Карпа призывает чиновников обеспечить медицинских работников бесплатным медицинским транспортом.

Ирена Карпа присоединилась к числу тех знаменитостей, которые принимают определенные действия против распространения коронавируса. В частности, на своей странице в фейсбуке она распространила публикацию, в которой отметила необходимость предоставления медикам бесплатного транспорта для того, чтобы они могли добраться на работу в условиях закрытия общественного транспорта.

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Ирена рассказала, что когда в Париже наступает полдень, то начинается комендантский час. Для французов это значит, что на улицу можно выйти только для того, чтобы выгулять собаку, купить еды или в больницу. В крайнем случае пойти на работу, если этого нельзя избежать. И то только с пропуском.

Исключение – врачи. Они обеспечены бесплатными отелями, такси, отдельными детскими садами и группами в школе. Сейчас во Франции врачи на вес золота. Их надо беречь, как никогда,
– написала Карпа.

Женщина поставила вопрос к правительству: "Как нашим врачам добираться на работу в условиях закрытого общественного транспорта?" Она отметила, что 60% персонала киевских больниц являются жителями близлежащих городов и сел, а их лишают возможности передвигаться.

Я понимаю, что на такси вы вряд ли расщедритесь, но хотя бы какой-то специальный транспорт организуйте! Заплатите хотя бы маршруткам. Это ваши сограждане. Это – люди, которые будут спасать других людей, если вы не будете им препятствовать,
– отметила писательница.

Отметим, по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом, два из них зафиксировали в Киеве. Также известно про 1 смерть. Правительство советует гражданам быть на карантине и оставаться дома, а также соблюдать простые правила, которые помогут снизить риск инфицирования.


Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 LifeStyle
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