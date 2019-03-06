Ирена Карпа снялась в романтической фотосессии со своим мужем: фото

Писательница, певица и культурный атташе посольства Украины во Франции Ирена Карпа не скрывает своего счастья от замужества. Совместно со своим мужем она снялась в стильной и романтической фотосессии, кадры из которой уже появились в сети.

Как известно, в октябре 2018 года Ирена Карпа в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал потомок рода легендарного писателя Виктора Гюго – Людовик-Кирилл Требюше. С французским аристократом Ирена познакомилась в первый месяц ее пребывания в Париже. С тех пор пара не расстается.

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Свои чувства зажигательная Ирена Карпа и Людовик-Кирилл Требюше решили показать в романтической фотосессии. Съемка состоялась в Нидерландах, а ее автором оказалась украинка Екатерина Адаменко.

Для стильной фотосессии Ирена Карпа надела черное платье. Звезда сделала макияж и подвела губы красной помадой. По словам Ирены, в таком образе она предстает крайне редко, так как в обыденной жизни почти не пользуется косметикой. В то же время ее любимый, Людовик-Кирилл Требюше, предстал перед камерой в черных штанах и рубашке.

Порой лучшие фото получаются, когда ты только собрался сделать правильное лицо, но еще не успел. Здесь мы вообще не слышали, что говорит фотограф, потому что она была по другую сторону стекла, далеко на улице,

– прокомментировала съемку Ирена Карпа.

К слову, певица и писательница дважды была замужем: первый муж Ирены Карпы – украинский журналист Антон Фридлянд, второй – американский финансист Норман Пол Хэнсен. От него Карпа родила двух дочерей.