Ирина Билык показала фото с двумя сыновьями и будущей невесткой

Знаменитая украинская исполнительница Ирина Билык редко делится семейными фотографиями, однако бывают исключения. На днях она распространила фотографию, где изображена вместе с сыновьями и девушкой старшего отпрыска.

Не все звезды любят делиться личной жизнью, особенно, если это касается их детей. Однако иногда они все же радуют поклонников трогательными публикациями. На днях на личной странице Ирины Билык в инстаграме появился семейный кадр.

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Ирина обнародовала редкую семейную фотографию, которая была сделана на берегу моря. На ней она изображена вместе с сынишкой Табризом и старшим сыном Глебом. Также видим в кадре любимую девушку Глеба Алису. Все выглядят улыбающимися и счастливыми.

Такой фотографией артистка поделилась по случаю Дня семьи, а в заметке под фото поздравила всех поклонников с этим замечательным праздником.



Ирина Билык поделилась семейной фотографией / Instagram / @bilyk_iryna

Что известно о детях Ирины Билык?

Известно, что в 1999 году Ирина родила сына Глеба. Тогда она находилась в отношениях с моделью Андреем Оверчуком. В 2002 году влюбленные расстались. Глеб учится в Киеве и имеет серьезные отношения с девушкой Алисой. Ранее певица признавалась, что относится к Алисе как к дочери, поэтому у них хорошие отношения.

Ее младшему сыну Табризу сейчас три года. Он появился на свет благодаря суррогатной матери. Исполнительница воспитывает его вместе с российским продюсером Асланом Ахмадовым, за которого она вышла замуж в 2015 году.