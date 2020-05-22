Ирина Билык потеряла маму: трогательное признание певицы

Сегодня, 22 мая, умерла мама популярной певицы Ирины Билык – Анна Яковлевна. Звезда объявила о потере на страницах социальных сетей и растрогала аудиторию откровенным признанием. Певица планировала записать песню о маме, которую ее матушка услышит уже на небесах.

Трагедией в семье 50-летняя Ирина Билык поделилась в инстаграм-профиле. Популярная исполнительница опубликовала фото своей матери Анны Яковлевны, а трогательной подписью объявила, что она умерла сегодня, 22 мая. Причину смерти звезда не разглашает.

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Ирина Билык призналась, что на днях она решила записать чувственный трек про маму, который планировала посвятить Анне Билык. Именно сегодня утром исполнительница представляла, какие эмоции вызовет песня у ее матери, однако она услышит уже на небесах. Знаменитость воспринимает это трагическое стечение обстоятельств не иначе как мистику.

Только собиралась записать прекрасную песню о маме и все утро думала о том, как это будет красиво, и как моей маме будет приятно ее услышать, но жизнь распорядилась по-своему. Моя матушка услышит эту песню уже на небесах,

– щемяще написала Ирина Билык.

Свои соболезнования звезде и ее сыну Глебу Оверчуку выразил украинский продюсер Сергей Перман на личной странице в фейсбуке. Он опубликовал фото Ирины Билык рядом с мамой и отметил, что Анна Яковлевна была прекрасной женщиной с открытой душой.