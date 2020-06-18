Певица Ирина Билык крайне редко показывает в сети фото своего старшего сына Глеба. Однако 18 июня она сделала исключение: в день рождения отпрыска артистка подготовила трогательное сообщение.

На инстаграм-странице Ирина Билык поздравила сына с 21-м днем рождения. Певица показала, как теперь выглядит ее первенец Глеб. Кроме того, она поделилась с общественностью тремя яркими рисунками, которые создал ее сын. Работы потомка Ирина Билык расхвалила, что тронуло подписчиков звезды.

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"Это мой Глеб! Сегодня ему – 21. А это его рисунки. Я в шоке. Гениально! С днем рождения, моя звезда!" – написала звездная мамочка.



Старший сын Ирины Билык празднует день рождения​ / Фото Instagram / @bilyk_iryna



Работа сына Ирины Билык​ / Фото Instagram / @bilyk_iryna



Творчество сына Ирины Билык​ / Фото Instagram / @bilyk_iryna



Рисунок сына Ирины Билык / Фото Instagram / @bilyk_iryna

Что известно о сыне Ирины Билык

Глеб родился в 1999 году, когда Ирина Билык была в браке с моделью Андреем Оверчуком. Супруги прожили вместе 4 года и подали на развод. Первенец Ирины Билык не ведет публичной жизни и крайне редко появляется в блоге своей звездной мамочки.

Сейчас парень встречается с девушкой Алисой и готовится к свадьбе с ней. Ирина Билык уже знакома с будущей невесткой и уверяет, что она прекрасно дополняет Глеба. Кроме этого, певица добавила, что пара поселилась в Киеве и точно не будет жить с ней.

Алиса такая добрая и хорошая девочка. Она мне как дочь. Я бы могла с ней ужиться. Но они не хотят. Глеб и Алиса свободолюбивые дети. Им нравится совсем другая жизнь, не такая, к какой мы привыкли,

– рассказала артистка.

Глеб - не единственный ребенок Ирины Билык. С фотографом Асланом Ахмадовым она воспитывает 3-летнего сына Табриза, которого родила суррогатная мама.