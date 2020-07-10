Певица вместе с мужем и детьми на днях полетала на воздушном шаре. Праздник она организовала по случаю дня рождения сына Олежки, которому исполнилось 5 лет. Невероятно красивыми фото и видео звезда поделилась с поклонниками.

Кадры, от которых перехватывает дыхание, исполнительница опубликовала на личной странице в инстаграме. Она решила разделить незабываемые эмоции вместе со своей аудиторией на показала невероятно красивые пейзажи с высоты птичьего полета.

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Полет Ирины Федишин на воздушном шаре

Ирина призналась, что сначала, когда муж предложил ей полетать на воздушном шаре, стало страшно. Однако потом, когда они оторвались от Земли, она увидела очаровывающую красоту. Звезда отметила, что это отличный вариант подарка на особый праздник.

Образ Ирины Федишин

Даже во время полета звезда выглядела великолепно. Она надела белые брюки и короткий топ мятного цвета с акцентом на декольте. Знаменитость подчеркнула стройную талию с помощью тонкого коричневого ремешка. Ее уши украшали серьги с бахромой, которые были немного темнее, чем топ. Длинные белокурые волосы исполнительница уложила в локоны. На лице сделала нежный макияж с акцентом на губы, которые накрасила розовой матовой помадой.