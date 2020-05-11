24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Ирина Федишин очаровала сеть чувственной фотографией с мамой и бабушкой: Три поколения

- Читати новину українською
Ирина Федишин
Ирина Федишин / Instagram / @ irynafedyshyn

Знаменитая украинская певица Ирина Федишин продолжает знакомить поклонников со своей семьей. Она поделилась фотографией, где изображена вместе с мамой и бабушкой.

Много людей из сферы шоу-бизнеса не показывают своих родных публике и держат личную жизнь подальше от посторонних глаз. Однако это точно не про Ирину Федишин. Она с радостью делится с поклонниками семейными фотографиями, рассказывает о детях. На ее личной странице в инстаграме появился чувственный кадр.

Читайте также: День матери: как украинские звезды поздравили родных с праздником

Ирина поделилась весенним фото, на котором предстала вместе с бабушкой и мамой. Трое женщин одеты в яркие наряді. На их лицах сияют улыбки, ведь они не часто собираются вместе и ценят каждую совместную минуту.

Фото сделано на фоне сада, который пышно цветет. Это придает ему солнечную атмосферу и передает позитивный настрой.

Три поколения мам. Моя лучшая в мире бабушка и мама. Это самое большое счастье – когда родные рядом,
– написала в публикации Ирина.

Ірина Федишин
Ирина Федишин с мамой и бабушкой / Instagram / @ irynafedyshyn

Автор: Кристина Кобак
Теги: День матери Звездные дети LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
сегодня , 10:30 Маршруты для походов в горы в Украине: от новичков до профи
Настя Сукач
Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
сегодня , 10:22 Английский для начинающих: комедии, которые помогут выучить язык
Юлія Михайлова
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська