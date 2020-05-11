Ирина Федишин очаровала сеть чувственной фотографией с мамой и бабушкой: Три поколения

Знаменитая украинская певица Ирина Федишин продолжает знакомить поклонников со своей семьей. Она поделилась фотографией, где изображена вместе с мамой и бабушкой.

Много людей из сферы шоу-бизнеса не показывают своих родных публике и держат личную жизнь подальше от посторонних глаз. Однако это точно не про Ирину Федишин. Она с радостью делится с поклонниками семейными фотографиями, рассказывает о детях. На ее личной странице в инстаграме появился чувственный кадр.

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Ирина поделилась весенним фото, на котором предстала вместе с бабушкой и мамой. Трое женщин одеты в яркие наряді. На их лицах сияют улыбки, ведь они не часто собираются вместе и ценят каждую совместную минуту.

Фото сделано на фоне сада, который пышно цветет. Это придает ему солнечную атмосферу и передает позитивный настрой.

Три поколения мам. Моя лучшая в мире бабушка и мама. Это самое большое счастье – когда родные рядом,

– написала в публикации Ирина.



Ирина Федишин с мамой и бабушкой / Instagram / @ irynafedyshyn