Популярная украинская певица Ирина Федишин очередной раз поделилась с поклонниками ярким семейным фото. Звезда показала момент из поездки, в которую отправилась вместе с мужем и детьми на выходных.

Кадр артистка опубликовала на личной странице в инстаграме. Именно там она публикует лучшие моменты своей жизни, показывает путешествия, семейные праздники и варианты стильных образов.

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Поскольку пандемия коронавируса продолжается, то в этом году многие люди предпочитают внутренний туризм. К ним относятся и знаменитости. В частности, Ирина Федишин с радостью познает новые интересные места родного края. Она неоднократно показывала поклонникам, куда отправляется вместе с семьей. За время карантина исполнительница успела побывать в замках Львовщины, в Умани и даже поплавала в солнечной Одессе. На этих выходных она исследовала одну из областей Западной Украины.

Где побывала Ирина Федишин?

Ирина вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком и сыновьями – Юрчиком и Олежиком посетили село Шманьковцы, Чертковского района Тернопольской области. Они сделали яркое семейное фото на фоне живописной природы и озера. Певица позировала, лежа на оранжевом надувном диване, а вокруг нее были три самых главных в жизни мужчины.

Вчера, 12 июля, в Украине отмечали праздник Петра и Павла. Поскольку отец Ирины также Петр, то она присоединилась к поздравлениям и в публикации выразила искренние пожелания всем именинникам.



Ирина Федишин с мужем и сыновьями / Instagram / @irynafedyshyn