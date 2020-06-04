Популярная украинская певица Ирина Федишин на днях побывала на экскурсии в саду, который посадил ее отец . Артистка поделилась с поклонниками яркими фото и видео.

Ирина Федишин активно рассказывает поклонникам, как проходят ее будни на карантине. На личной странице исполнительницы в инстаграме появилась новая серия фотографий и видео, на которых она показала молодой родительский сад.

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Ирина Федишин в саду своего отца

Знаменитость поехала в сад вместе с детьми и мужем. Ее сыновья с интересом слушали рассказы дедушки и делали фото. Тем временем муж Ирины фиксировал их прогулку на видео для того, чтобы в будущем вспомнить приятные семейные моменты.

В детстве любила лазить по черешнях и яблонях. Помню, как однажды не могла слезть с той черешни.

Молодые яблони и груши насадил теперь мой папа и сделал нам небольшую экскурсию по своему саду,

– написала под видео Ирина.

Ирина Федишин с отцом

Также артистка опубликовала трогательную фотографию, на которой предстала вместе с мужем, сыновьями и отцом. Вся семья выглядит улыбчивой и счастливой, наслаждается моментом.

Ирина, как всегда, выглядит стильно. В этот раз она позировала в футболке, джинсах и красивом кардигане. Волосы звезда собрала в прическу сзади, а на лице сделала легкий макияж.

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