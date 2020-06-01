Известная украинская исполнительница Ирина Федишин очередной раз продемонстрировала поклонникам свой непревзойденный вид. Звезда показала вариант стильного образа, которым очаровала сеть.

Вчера, 31 мая, на телеканале M2 состоялась музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В этом году из-за пандемии коронавируса она проходила в необычном формате, однако это не помешало поклонникам узнать имена победителей. К прямому эфиру подключилась и певица Ирина Федишин, песня которой была номинирована, как "Лучший дэнс-хит".

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На личной странице в инстаграме артистка показала свой образ для прямого включения и в очередной раз доказала, что имеет изысканный вкус в одежде.

Стильный образ Ирины Федишин

Для такого события Ирина выбрала черные классические брюки и короткий бежевый топ, украшенный кружевом черного цвета. Дополнила свой аутфит блестящей черной накидкой. Такой наряд красиво подчеркнул стройную и спортивную фигуру знаменитости.

Среди аксессуаров Ирина выбрала длинные черные серьги. Волосы она собрала в прическу сзади и оставила несколько локонов, которые спадали на лицо и добавляли образу особой нежности. На лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

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