24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Ирина Федишин показала, как качает пресс дома: видео

- Читати новину українською
Ирина Федишин занимается спортом
Ирина Федишин занимается спортом / Instagram / @irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин продолжает показывать поклонникам, как проводит свои карантинные будни. Звезда поделилась видео, на котором показала, как занимается спортом дома и качает пресс.

Ирина Федишин на самоизоляции много времени уделяет общению с поклонниками. Более чем 300 тысяч пользователей следят за ее жизнью. Она радостно показывает, как готовит, чем занимается с сыновьями и делится семейными фотографиями. А также на днях на ее личной странице в инстаграме она опубликовала ролик, где продемонстрировала свое домашнюю физическую тренировку.

Читайте также: Ирина Федишин поздравила с Днем вышиванки и рассказала, что для нее значит эта одежда

Артистка начала активно готовиться к лету, ведь осталось совсем мало времени и хочется выглядеть великолепно. Ирина соблюдает правила карантина и так как спортзалы закрыты, то она решила начать заниматься дома.

Как Ирина Федишин качает пресс

На видео певица продемонстрировала упражнение, которое выполняет на турнике в одной из комнат своего дома. Она решила накачать крепкий пресс дома.

Для тренировки знаменитость выбрала спортивный костюм черного цвета. Также на ее руках видим специальные черные перчатки. Волосы певица собрала назад. Несмотря на сложную тренировку она, как всегда, выглядит стильно. 

Занимаетесь спортом дома? Я уже начала. Хочу накачать крепкий пресик,
– написала под видео Федишин.


 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Фитнес
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны
сегодня , 14:05 Вышивка по-украински: техника и самые распространенные орнаменты в регионах страны
Юлія Девда
Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
сегодня , 09:01 Из какого региона вышиванка? Тест на национальную идентичность
Настя Сукач
О чем говорит вышиванка: орнаменты и их значение в инфографике
20 мая , 18:21 О чем говорит вышиванка: орнаменты и их значение в инфографике
Соломія Ніколайчук