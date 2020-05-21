Ирина Федишин показала, как качает пресс дома: видео

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин продолжает показывать поклонникам, как проводит свои карантинные будни. Звезда поделилась видео, на котором показала, как занимается спортом дома и качает пресс.

Ирина Федишин на самоизоляции много времени уделяет общению с поклонниками. Более чем 300 тысяч пользователей следят за ее жизнью. Она радостно показывает, как готовит, чем занимается с сыновьями и делится семейными фотографиями. А также на днях на ее личной странице в инстаграме она опубликовала ролик, где продемонстрировала свое домашнюю физическую тренировку.

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Артистка начала активно готовиться к лету, ведь осталось совсем мало времени и хочется выглядеть великолепно. Ирина соблюдает правила карантина и так как спортзалы закрыты, то она решила начать заниматься дома.

Как Ирина Федишин качает пресс

На видео певица продемонстрировала упражнение, которое выполняет на турнике в одной из комнат своего дома. Она решила накачать крепкий пресс дома.

Для тренировки знаменитость выбрала спортивный костюм черного цвета. Также на ее руках видим специальные черные перчатки. Волосы певица собрала назад. Несмотря на сложную тренировку она, как всегда, выглядит стильно.

Занимаетесь спортом дома? Я уже начала. Хочу накачать крепкий пресик,

– написала под видео Федишин.



