Ирина Федишин показала последний звонок в школе: архивное фото

Сегодня, 29 мая, ученики украинских школ должны были праздновать окончание очередного учебного года и последний звонок, а выпускники – прощаться с детством. Но из-за пандемии коронавируса все это пришлось отменить. Народная любимица Ирина Федишин решила вспомнить свой выпускной и опубликовала архивное школьное фото.

В этом году выпускники не могут насладиться выпускным вечером. У них нет последнего школьного вальса и настоящего праздника, когда собираются все вместе. Для многих – это очень болезненный момент. Однако они с теплом будут вспоминать школьные моменты, ведь это значительная часть жизни каждого из нас. Популярная украинская певица Ирина Федишин решила вспомнить годы, проведенные в школе, и поделиться архивной фотографией со своими поклонниками. Пост появился на ее личной странице в инстаграме.

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Последний звонок Ирины Федишин

На снимке видно традиционный праздник последнего звонка. Выпускники одеты в белоснежные праздничные наряды. У девушек видим большие белые банты, украшающие их волосы. В руках они держат красивые букеты, которые впоследствии подарят учителям.

Среди этой толпы есть и настоящая знаменитая исполнительница Ирина Федишин. Она прощается со школой, одноклассниками и учителями, ведь уже никогда не сядет за парту, как ученица.

На фотографии Ирина изображена слева. Она стоит позади девушки в черном костюме и мило улыбается. Хотя для выпускников последний звонок является довольно печальным днем, однако будущая звезда во всем умеет видеть позитив. Она знает, что впереди ее ждет много интересного, ведь студенческие годы – это также незабываемый период в жизни каждого человека.



Последний звонок Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn