Ирина Федишин показала трогательный клип на песню "позвони маме": видео

Популярная украинская певица недавно выпустила песню "Позвони маме", призвав своих слушателей напомнить мамочкам о своей любви. Ирина Федишин сняла трогательный клип на чувственный трек, в котором показала телефонный разговор дочерей и сыновей с мамами.

Даже на карантине Ирина Федишин продолжает свою музыкальную карьеру и выпускает новые песни. Неделей ранее ко Дню Матери певица презентовала лирический трек "Позвони маме", а вчера, 22 мая, показала видео на свой сингл, который появился на официальном ютуб-канале звезды.

Читайте также Ирина Федишин очаровала сеть чувственной фотографией с мамой и бабушкой: Три поколения

В клипе, который был снят в течение карантина, Ирина Федишин показала эмоции людей, которые звонят своим матерям и признаются, что любят их. Чувственные слова вызвали разную реакцию у мамочек, однако едва ли не каждую из мам довели до слез. Дочери и сыновья также не сдерживали своих настоящих ощущений.

Эта песня не только о том, что материнская любовь самая большая в мире, но и о том, чтобы мы не забывали уделять внимание своим родным. Надеюсь, что это видео будет вдохновлять людей не забыть позвонить своим мамам,

– отметила певица.

Сама же Ирина Федишин появилась на видео в нежном платье светло-розового цвета с поясом, который подчеркнул ее стройную фигуру и хрупкую талию. Исполнительница позировала с изысканной укладкой – легкими кудрями. Она поддерживала героев своего клипа во время телефонного разговора на съемочной площадке и, растроганная разговорами, сама позвонила своей маме Лесе.

Ирина Федишин – позвони маме: смотрите видео онлайн

Ирина Федишин – Позвони маме: текст песни

Багато віршів, багато пісень про неї.

І кожен свій день не бачила б я без неї,

Не знала б адрес, маршрутів доріг без неї.

І квітка в снігу, і слово люблю про неї.

Подзвони до мами, подзвони. Своїм голосом її ти обійми.

Розкажи все мамі, розкажи. Розкажи, як любиш ти.

Подзвони, подзвони до мами, подзвони.

Обійми, обійми маму, обійми.

Біжить час, як вода. Ще вчора я була така мала.

І своя вже сім'я, та так ніхто не любить, як вона.

Клопоти, робота, турботи і діти,

Завжди немає часу вам подзвонити.

Подзвони до мами, подзвони. Своїм голосом її ти обійми.

Розкажи все мамі, розкажи. Розкажи, як любиш ти.

Подзвони, подзвони до мами, подзвони.

Обійми, обійми маму, обійми.

Подзвони до мами, подзвони. Своїм голосом її ти обійми.

Розкажи все мамі, розкажи. Розкажи, як любиш ти.

Подзвони, подзвони до мами, подзвони.

Обійми, обійми маму, обійми.