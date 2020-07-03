Популярная украинская певица Ирина Федишин продолжает делиться с поклонниками яркими и жаркими кадрами с отдыха в Одессе. Артистка не забывает демонстрировать свою сексуальность и соблазнительную фигуру.

Красивый и горячий ролик исполнительница обнародовала на личной странице в инстаграме. Она неоднократно представала перед камерой в соблазнительных купальниках и откровенных нарядах.

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Ирина решила показать один из ярких моментов отдыха, когда она нежится в бассейне. Звезда остановилась в отеле с видом на море. Вероятно, именно на территории этого дома есть места, где можно порелаксировать. В жаркий летний день звезда решила искупаться в холодном бассейне неподалеку от морского побережья.

Федишин плавала в красном бикини, а на видео были видны ее аппетитные ягодицы. Она надела черные солнцезащитные очки. Ролик был снят под авторскую песню певицы "Хочу на Мальдіви". Именно в этот райский уголок нашей планеты она мечтает попасть.

В комментариях поклонники отмечают, что их любимица выглядит непревзойденно и видео очень красивое. Отметим, что Ирина уже не впервые делится подобными роликами, на которых показывает замечательные летние дни.