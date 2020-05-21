Ирина Федишин поздравила с Днем вышиванки и рассказала, что для нее значит эта одежда

Сегодня, 21 мая, в Украине отмечают День вышиванки. Популярная певица Ирина Федишин рассказала, что для нее означает эта национальная одежда и похвасталась красивым вышитым платьем.

Ирина Федишин присоединилась к поздравлениям с праздником, который близок украинскому народу. Для нее вышиванка – это не просто одежда, а нечто гораздо важнее. Это настоящий оберег. На личной странице в инстаграме исполнительница опубликовала видео, где рассказала, какое значение в ее жизни имеет вышиванка.

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Вышивка в жизни Ирины Федишин

"Вышиванка – это не просто одежда. Это что-то гораздо больше! Это что-то очень родное, теплое и особенное. Это то, что стирает все границы и объединяет нас, украинцев, по всему миру. Пусть вышиванка вдохновляет нас на новые достижения для нашей страны! С праздником!"– написала под роликом артистка.

Образ Ирины Федишин в День вышиванки

На ролике видим Ирину в коротком вышитом платье темно-синего цвета. Оно украшено ярким цветочным орнаментом, который сразу бросается в глаза. Особенно привлекают внимание роскошные красные маки, изображенные на пышных рукавах. Такой наряд певица сочетала с белыми кроссовками. Белокурые волосы уложила в локоны и украсила заколкой сбоку. На лице сделала нежный макияж с нюдовой помадой на губах.