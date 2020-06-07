Популярная украинская певица Ирина Федишин поздравила поклонников с праздником – Днем Святой Троицы. Она поделилась серией ярких фото, где позирует посреди желтого поля.

На личной странице артистки в инстаграме появилась очередная серия живописных фотографий. Ирина поздравила подписчиков с одним из наибольших христианских праздников.

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Ирина Федишин посреди желтого поля

Ирина Федишин знает, как выглядеть непревзойденно где угодно и когда угодно. Она чуть ли не каждый день делится с поклонниками новыми фотографиями, полезными советами и рассказывает о событиях из жизни.

В Зеленое воскресенье исполнительница распространила в сети кадры, где позирует в рапсе, который пышно цветет. Она одета в традиционную украинскую одежду – вышиванку. Платье Ирины темно-синего цвета, а на руках видим разноцветные цветочные орнаменты.

Волосы звезда уложила в легкие локоны и украсила заколкой сбоку. Дополнила образ цветком рапса. На лице сделала легкий макияж с нежно-розовой помадой на губах.

"Друзья, поздравляю с праздником Троицы и Зелеными праздниками", – написала в публикации Федишин.



Ирина Федишин в вышиванке / Instagram / @irynafedyshyn



Певица Ирина Федишин посреди желтого поля / Instagram / @irynafedyshyn