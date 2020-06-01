Ирина Федишин прогулялась по улочкам Львова: удивительные кадры
Популярная украинская певица Ирина Федишин на выходных решила прогуляться по улочкам родного города. Звезда поделилась серией фото и видео с исторических мест древнего Львова.
Несмотря на то, что во Львове на выходных была пасмурная и дождливая погода, Ирина Федишин решила прогуляться по улочкам родного города. На карантине она находилась дома, поэтому после его ослабления решила посетить центр культурной столицы Украины. Снимками с прогулки исполнительница поделилась на личной странице в инстаграме.
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Ирина Федишин во Львове
Ирина вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком в субботу утром прогулялась по центру Львова. Они побывали на площади Рынок, которая является одним из самых популярных туристических мест.
Поскольку погода была дождливой и прогулка происходила утром в выходной, то людей на улицах города было очень мало. В такое время большинство львовян предпочитает домашний отдых.
Образ Ирины Федишин
Для такой прогулки певица выбрала стильный наряд. На фотографиях она позирует в синих джинсах и черной кофте. Поскольку на улице было достаточно холодно, то артистка дополнила образ длинным пальто серого цвета. Завершила свой аутфит черной шляпой и зонтиком, который помог ей спрятаться от дождя. Федишин не забыла и о защитной маске, которая является необходимым аксессуаром настоящего. Длинные белокурые волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж.
Также Ирина отметила, что такая погода вдохновляет ее на написание песен. Вчера в ее репертуаре появилась новая композиция. В общем, за время карантина исполнительница подготовила для своих поклонников 8 треков, которые они еще не слышали.
Стильный образ Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn
Очаровательная Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn
Ирина Федишин на прогулке во Львове / Instagram / @irynafedyshyn
Ирина Федишин с зонтом / Instagram / @irynafedyshyn
Певица Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn