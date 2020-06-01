Популярная украинская певица Ирина Федишин на выходных решила прогуляться по улочкам родного города. Звезда поделилась серией фото и видео с исторических мест древнего Львова.

Несмотря на то, что во Львове на выходных была пасмурная и дождливая погода, Ирина Федишин решила прогуляться по улочкам родного города. На карантине она находилась дома, поэтому после его ослабления решила посетить центр культурной столицы Украины. Снимками с прогулки исполнительница поделилась на личной странице в инстаграме.

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Ирина Федишин во Львове

Ирина вместе с мужем, продюсером Виталием Човныком в субботу утром прогулялась по центру Львова. Они побывали на площади Рынок, которая является одним из самых популярных туристических мест.

Поскольку погода была дождливой и прогулка происходила утром в выходной, то людей на улицах города было очень мало. В такое время большинство львовян предпочитает домашний отдых.

Образ Ирины Федишин

Для такой прогулки певица выбрала стильный наряд. На фотографиях она позирует в синих джинсах и черной кофте. Поскольку на улице было достаточно холодно, то артистка дополнила образ длинным пальто серого цвета. Завершила свой аутфит черной шляпой и зонтиком, который помог ей спрятаться от дождя. Федишин не забыла и о защитной маске, которая является необходимым аксессуаром настоящего. Длинные белокурые волосы знаменитость уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж.

Также Ирина отметила, что такая погода вдохновляет ее на написание песен. Вчера в ее репертуаре появилась новая композиция. В общем, за время карантина исполнительница подготовила для своих поклонников 8 треков, которые они еще не слышали.

Стильный образ Ирины Федишин / Instagram / @irynafedyshyn



Очаровательная​ Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn



Ирина Федишин на прогулке во Львове / Instagram / @irynafedyshyn



Ирина Федишин с зонтом / Instagram / @irynafedyshyn



Певица Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn