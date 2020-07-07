Популярная певица в июле этого года отметит 14-ю годовщину свадьбы с мужем Виталием Човныком. Несмотря на то, что пара вместе значительно дольше, Ирина Федишин хорошо помнит, каким был их первый поцелуй. Как выяснилось, любимый впервые поцеловал ее в подъезде и застеснялся.

Вчера, 6 июля, отмечали Всемирный день поцелуев. Ирина Федишин, которая замужем за своим продюсером Виталием Човныком и воспитывает с ним двух сыновей, хранит в сердце все трогательные моменты за годы отношений. Для программы "ТСН" супруги рассказали, как и когда они впервые поцеловались. Признание певица опубликовала на личной странице в инстаграме.

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Отношения пары развивались достаточно быстро, ведь уже через пол года встречаний мужчина сделал предложение артистке. Однако во время первого поцелуя Виталий был робким. Он поцеловал избранницу в подъезде в завершение свидания, а после нежного момента быстро попрощался.

Это был скромный поцелуй. В щечку и все, побежал,

– вспомнила Ирина Федишин.

Однако сейчас супруги каждое утро начинают с поцелуев, а в удовольствии насладиться романтикой не отказывают себе даже на карантине. Однако лишь во время съемок звезда осознала, что они с мужем очень редко целуются прилюдно. "Виталий, почему ты меня на улице так мало целуешь?"– поспешила спросить любимого Ирина Федишин. Продюсер лишь засмеялся в ответ.