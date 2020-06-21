Ирина Федишин растрогала сеть редкой фотографией с родителями
Народная любимица Ирина Федишин поделилась с поклонниками редким семейным фото. Звезда позировала вместе с папой и мамой.
Ирина уже успела насладиться летним отдыхом в Карпатах, впервые в течение длительного карантина выступила на концерте. Теперь на личной странице в инстаграме она обнародовала семейный снимок.
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Ирина Федишин с родителями
Вероятно, фотография была сделана на отдыхе в солнечной стране. На архивном кадре Ирина с родителями позируют на фоне невероятно красивых и ярких домиков, которые украшены ароматными цветами. Это непревзойденная локация для съемки.
Ирина одета в длинное зеленое платье с тропическим принтом. На шее у нее видим оригинальную подвеску. Волосы звезда уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж в естественных тонах.
Мама и папа знаменитости позируют в красных футболках и шортах. На их лицах сияют улыбки. Родители рады провести время вместе с дочерью, ведь она много гастролирует и редко бывает дома.
В заметке Ирина написала поздравление для своего папы с Днем отца. Она пожелала ему счастливых, долгих лет жизни и выразила свою любовь. Также знаменитость распространила поздравление, в котором отметила, что мама и папа – это два крыла для ребенка. Федишин дополнила публикацию трогательным стихотворением о семье.