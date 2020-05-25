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Ирина Федишин трогательно поздравила сына с днем рождения: фото

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Ирина Федишин с сыном
Ирина Федишин с сыном / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин чувственно поздравила старшего сына Юру с днем рождения. Сегодня, 25 мая, ему исполняется девять лет.

Звездная мамочка Ирина Федишин часто делится с поклонниками семейными фотографиями и рассказывает истории о сыновьях. Сегодня на ее личной странице в инстаграме появилась очередная праздничная фотография.

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Как Ирина Федишин поздравила сына с днем рождения

Исполнительница опубликовала фотографию, на которой Юрчик позирует, сидя на зеленом велосипеде в шлеме. Также видим камеру GoPro, которая прикреплена на его шлеме. Кроме такого кадра, она также поздравила его в публикации.

Сегодня моему старшему сыночку Юрчику исполнилось 9 лет! Такой уж взрослый! Время очень быстро бежит! Мой Юрочка, мы с папой тебя очень любим. Ты наша радость! Расти здоровым и счастливым!
– написала в публикации Ирина.

Ірина Федишин

Сын Ирины Федишин Юрий / Instagram / @irynafedyshyn

Что известно о семье Ирины Федишин?

Ирина Федишин замужем за своим продюсером Виталием Човныком. Она вышла замуж в 2006 году. Впоследствии у пары родился сын Юрчик, а через несколько лет на свет появился их второй сын – Олежка. Они живут в счастливой семье и почти все свободное время проводят вместе.

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные родители
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