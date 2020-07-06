Сегодня, 6 июля, младший сын певицы Олег празднует 5-летие. Ирина Федишин трогательно поздравила именинника с праздником и показала, какое торжество семья приготовила для мальчика.

Этим летом Ирина Федишин уже успела устроить продолжительный семейный отдых в горах и на море в Одессе, дать несколько концертов и возобновить съемки после карантина. Несмотря на плотный график она уделяет семье много времени, а по случаю дня рождения сына Олега устроила настоящий праздник. Фотографиями с торжества она поделилась в инстаграме.

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Как Ирина Федишин поздравила сына?

Младшего сына звезда поздравила публично, опубликовав новые жизнерадостные фото мальчика на пляже.

"Моя сладкая конфетка. Сегодня у нашего Олежика юбилейчик. Празднуем 5 лет! Олежка, ты наша радость, наш позитивчик, наша любовь! Расти здоровым и счастливым", – написала Ирина Федишин.

Семья в полном составе – звездная мама, папа Виталий Човнык, старший сын Юрий и именинник Олег – отправилась на праздничный обед в одно из заведений вблизи Львова. Впоследствии они отправились за подарком для отпрыска. Смотря на то, что семья Ирины Федишин любит активный отдых, мальчику подарили новый велосипед, на котором он уже успел прокатиться.

Образ Ирины Федишин

В праздничный день звезда выбрала свежий и трендовый look. На ней топ мятного цвета с массивными застежками, который эффектно смотрелся на загорелом теле, белые облегающие укороченные брюки и кроссовки. Образ идеально подчеркивал хрупкость Ирины Федишин и ее стройную фигуру.

Певица дополнила аутфит стильными аксессуарами мятного цвета – серьгами и браслетом, которые гармонично смотрелись с топом. К торжеству звезда готовилась будто к выходу на сцену. На ее лице роскошный макияж с акцентом на глаза и нюдовой помадой, а волосы она уложила в голливудские локоны. На фото она улыбается со счастливым сыном, который не скрывает своего восторга от празднования в объятиях мамочки.