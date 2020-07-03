Певица из Львовщины Ирина Федишин и участница дуэта "Неангелы" Виктория отдыхают на берегу моря в солнечной Одессе. Там исполнительницы познакомились и судя по фото, между ними возникли весьма теплые и дружеские отношения.

Ежедневно Ирина делится яркими моментами с отдыха на личной странице в инстаграме. Она не обошла вниманием и уютный вечер провела в компании Виктории из "Неангелов". Коллеги по сцене наслаждаются каждым мгновением долгожданного отпуска и радуются летним дням.

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Ирина и Вика позировали на пляже на фоне моря. Артистки выглядят невероятно счастливыми, на их лицах сияет улыбка. Вероятно, фотографии были сделаны вечером, когда после купания и морских развлечений певицы решили полакомиться местными летними коктейлями.

Образ Ирины Федишин

Для вечерней прогулки Федишин выбрала стильную мінісукню и бретелях, которая была украшена огромным количеством серых пайеток. Волосы звезда собрала в прическу сзади, оставив лишь две пряди, которые нежно спадали на лицо. Знаменитость сделала легкий манияж с нюдовой помадой на губах. Позировала босиком, сидя на белой качалке.

Ирина Федишин и Вика из "Неангелов" в Одессе / Instagram / @irynafedyshyn

Образ Вики из "Неангелов"

Виктория для вечернего отдыха выбрала белые минишорты и красную майку. Длинные волосы она выпрямила и оставила распущенными. Певица решила похвастаться природной красотой, поэтому предстала перед камерой без макияжа и доказала, что даже так может выглядеть непревзойденно.



Ирина Федишин и Вика из "Неангелов" отдыхают на морском побережье / Instagram / @irynafedyshyn

Украинские исполнительницы наслаждаются отдыхом в Одессе / Instagram / @irynafedyshyn