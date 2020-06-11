Ирина Федишин впервые приготовила чизкейк с клубникой: звезда поделилась рецептом
Популярная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз показала свои кулинарные способности. Звезда приготовила вкусный чизкейк с клубникой и поделилась рецептом с поклонниками.
Ирина Федишин едва ли не ежедневно делает на личной странице в инстаграме новые публикации. Она хвастается новыми образами, показывает, как развлекается с детьми и рассказывает о работе на карантине. Теперь артистка поделилась рецептом десерта, который подойдет в летние дни.
Читайте также За рулем автомобиля: Ирина Федишин умилила летним образом – фото
Рецепт чизкейка с клубникой от Ирины Федишин
Ингредиенты:
- растопленное сливочное масло (200 г);
- печенье к кофе (1 пачка);
- сыр (800 г);
- сливки (350 г);
- сахар (по вкусу);
- желатин (1 пачка);
- желе (галаретка);
- клубника.
Способ приготовления:
- Выкладываем в посуду и вымешиваем растопленное масло и печенье к кофе.
- В образовавшуюся смесь добавляем сыр, сливки и сахар. Взбиваем все блендером.
- Добавляем раздробленный желатин.
- Сырковую массу выливаем на печенье и ставим в холодильник.
- Нарезаем сверху клубнику и заливаем желе (галареткой).
Приятного аппетита!