Популярная украинская певица Ирина Федишин в очередной раз показала свои кулинарные способности. Звезда приготовила вкусный чизкейк с клубникой и поделилась рецептом с поклонниками.

Ирина Федишин едва ли не ежедневно делает на личной странице в инстаграме новые публикации. Она хвастается новыми образами, показывает, как развлекается с детьми и рассказывает о работе на карантине. Теперь артистка поделилась рецептом десерта, который подойдет в летние дни.

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Рецепт чизкейка с клубникой от Ирины Федишин

Ингредиенты:

растопленное сливочное масло (200 г);

печенье к кофе (1 пачка);

сыр (800 г);

сливки (350 г);

сахар (по вкусу);

желатин (1 пачка);

желе (галаретка);

клубника.

Способ приготовления:

Выкладываем в посуду и вымешиваем растопленное масло и печенье к кофе. В образовавшуюся смесь добавляем сыр, сливки и сахар. Взбиваем все блендером. Добавляем раздробленный желатин. Сырковую массу выливаем на печенье и ставим в холодильник. Нарезаем сверху клубнику и заливаем желе (галареткой).

Приятного аппетита!