Популярная украинская певица Ирина Федишин отправилась на отдых в Карпаты. Звезда также проводит время у бассейна и кичится своими прелестями в откровенных купальниках.

Артистка летом активно отдыхает. Она не спешит отправляться в отпуск за границу, а проводит теплые солнечные дни, изучая различные уголки Украины. Ирина вместе с семьей уже успела побывать в Умани, Одессе, Черткове, а теперь отправилась в Карпаты. На личной странице в Инстаграме она показала несколько жарких роликов.

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Федишин любит отдых у воды. Если есть бассейн или какой-то водоем, то она с радостью проводит время там. Для таких активностей исполнительница выбирает соблазнительные наряды, делая акцент на стройной и подтянутой фигуре.

Во время релакса в Буковеле знаменитость надела черный купальник, в котором засветила аппетитные ягодицы. Видео из бассейна взбудоражило сеть, ведь на нем было видно пикантные формы Ирины. Волосы она собрала в пучок сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Сексуальный образ Федишин не остался без внимания ее подписчиков. За день видео посмотрели более 40 тысяч раз. В комментариях отмечают, что артистка, как всегда, выглядит великолепно.