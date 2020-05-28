Ирина Шейк позировала в рекламной кампании нижнего белья: эротические фото
Известная российская супермодель Ирина Шейк позировала в рекламной кампании итальянского бренда нижнего белья. Знаменитость предстала перед камерой в прозрачном бюстгальтере и трусиках.
Ирина Шейк стала лицом новой рекламной кампании сексуального белья. Она обольстительно позировала и похвасталась своими пикантными формами. Результатом эротической фотосессии поделилась на личной странице в инстаграме.
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Модель неоднократно демонстрировала стройную и спортивную фигуру на мировых подиумах или в различных съемках. За ее жизнью следят тринадцать с половиной миллионов пользователей социальной сети инстаграм. Для многих Ирина является настоящей иконой стиля и примером женщины, которая где угодно и когда угодно выглядит великолепно.
Шейк является лицом итальянского бренда Intimissimi и часто позирует в его рекламных кампаниях. Во время недавних съемок она показала очередную бельевую новинку.
На кадрах видим знаменитость в черной расстегнутой рубашке и прозрачном бюстгальтере и трусиках черного цвета. Такой наряд хорошо подчеркнул формы звезды. Образ дополнил сияющий естественный макияж и сексуальная прическа.
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