Ирина Билык откровенно рассказала о ревности мужа

Знаменитая украинская исполнитель Ирина Билык в откровенном интервью призналась, что любимый азербайджанец Аслан Ахмадов раздражается, когда другие мужчины уделяют ей внимание.

Ирина Билык является одной из самых популярных артисток украинского шоу-бизнеса. Поклонников среди мужского пола у певицы есть немало, что не нравится ее избраннику. Об этом Ирина рассказала в эфире программы "Зірковий шлях" на телеканле "Украина".

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По словам артистки, ее любимого раздражает только одно – красивые мужчины рядом с ней. За кулисами концертов Билык подходят коллеги по цеху, музыканты. Аслан никогда не говорит ей ничего при них, однако дома постоянно расспрашивает, кто это был.

Бывший возлюбленный Ирины Дмитрий Коляденко любит делать ей дорогие подарки. Еще один давний друг недавно сделал сюрприз в виде электромобиля. Однако, несмотря на ревность, к таким проявлениям внимания Аслан относится нормально.

Ирине подарили машину? Это хорошо, ведь она выдающаяся артистка и заслуживает роскошные подарки. Дарите бриллианты. Я не ревнивый человек, потому что абсолютно уверен в себе и Ире,

– комментирует Ахмадов.

Но Билык утверждает, что причиной самой большой ссоры влюбленных стала именно ревность. Из-за фанатов Аслан устроил настоящий скандал.

Он приревновал меня. Однажды ко мне пришли домой. В квартале были такие разборки, что я тогда подумала, что это конец,

– поделилась певица.