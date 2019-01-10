Ирина Билык примерила корсет с прозрачной юбкой: фото

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Ирина Билык примерила корсет с прозрачной юбкой: фото
Ирина Билык примерила корсет с прозрачной юбкой: фото / Instagram / @bilyk_iryna

Певица Ирина Билык засветила неожиданные снимки. Легендарная артистка примерила прозрачную юбку и корсет.

Украинская певица умеет удивлять своих поклонников в Instagram. Ирина Билык то внезапно меняет имидж, окрашивая волосы в рыжий цвет, то представляет песню, которая "сможет объединить Украину".

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На днях звезда решила поэкспериментировать с образом и добавить своему облику пикантность. Ирина Билык примерила черную прозрачную юбку, корсет и блузку. В одежде 48-летняя артистка засветила стройные ноги и подчеркнула роскошную фигуру.

В то же время Ирина Билык выбрала не менее эффектный макияж и прическу. Перед камерами она появилась с белокурыми вьющимися волосами, которые имели немалый объем. Кроме этого, певица сделала яркий макияж, подведя губы красной помадой.

Ваши предпочтения: ноги, грудь или мозг? – спросила Ирина Билык у своих сторонников.

Пока неизвестно, в каком проекте появятся эти эффектные фото Ирины Билык. Однако ее сторонники были поражены от такого перевоплощения артистки и отметили, что выглядит она невероятно.

Теги: LifeStyle Музыка Ирина Билык Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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