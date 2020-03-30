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Ирина Билык рассказала, как относится к девушке старшего сына

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Ирина Билык / Instagram / @bilyk_iryna

Известная украинская певица Ирина Билык рассказала, как решилась отпустить сына жить самостоятельно и о том, как относится к его девушке.

Родителям трудно отпускать детей в самостоятельную жизнь. Это очень важный и сложный шаг в жизни каждого. Однако артистка Ирина Билык не становилась препятствием у старшего сына Глеба, когда он изъявил желание жить отдельно. Об этом звезда рассказала в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

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Глеб учится в университете и вскоре получит высшее образование. У парня длительные и серьезные отношения с девушкой Алисой. Звездная мама Ирина Билык призналась, что относится к девушке сына, как к дочери, поэтому у них хорошие отношения. Она поддерживает влюбленных и не мешает им жить так, как они хотят.

Алиса такая добрая и хорошая девочка. Она мне как дочь. Я бы могла с ней ужиться. Но они не хотят. Глеб и Алиса свободолюбивые дети. Им нравится совсем другая жизнь, не та, к которой мы привыкли,
– рассказала исполнительница.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные родители LifeStyle Звездные дети Ирина Билык
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