Ирина Билык рассказала о потере родного человека

Украинская исполнительница Ирина Билык поделилась с фанатами печальной новостью – у нее умер отец Николай. Звезда разместила в своем блоге архивный видеоролик с папой и мамой.

"Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", – коротко написала на странице в инстаграме Ирина Билык. В ролике родители артистки машут руками на камеру, после чего нежно целуют друг друга. Папа исполнительницы ушел из жизни в день своего рождения.

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В тяжелый для артистки день в комментариях ее поддержали ее друзья и коллеги. Среди них – Филипп Киркоров и Виталий Козловский.

Известно, что отец Ирины – Николай Семенович Билык – работал инженером на авиазаводе. С матерью Анной Яковлевной Билык мужчина прожил не один десяток лет и воспитал двоих детей – Ирину и Сергея. С ранних лет детства отец с Ириной были очень близки, поскольку именно он учил дочь нотной грамоте. 49-летняя звезда редко публиковала снимки со своими родителями, так как часто находилась в России – там живет ее муж Аслан Ахмадов и сын Глеб.



Ирина Билык и отец Николай / Instagram / @bilyk_iryna