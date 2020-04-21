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Ирина Билык рассказала о суррогатном материнстве: сколько стоит процедура в Украине

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Ирина Билык рассказала о суррогатном материнстве / Фото Woman Magazine

Знаменитая украинская исполнительница Ирина Билык откровенно рассказала о появлении своего сына Табриза с помощью суррогатного материнства. Подробности своей личной жизни певица приоткрыла в день своего 50-летия.

О том, что желаемого и долгожданного ребенка ей с мужем азербайджанцем Асланом Ахмадовым подарила суррогатная мать, Ирина Билык рассказала в интервью в программе "Бацман".

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Популярная артистка украинского шоу-бизнеса уже несколько лет живет в гостевом браке с фотографом и режиссером Асланом Ахмадовым. Мужчина живет и работает в Москве, поэтому видятся влюбленные не слишком часто. Пара воспитывает 4-летнего сына Табриза, который родился с помощью суррогатной матери, ведь Билык врачи уже запрещали рожать самостоятельно.


Ирина Билык с сыном и мужем

Певица самостоятельно готовилась стать мамой, впрочем последствия беременности и родов могли негативно повлиять на здоровье артистки.

Из-за операции мне запретили самостоятельно рожать. Сначала я отказалась от суррогатного материнства, но очень сильно хотела ребенка, и потом таки согласилась. В этом нет ничего страшного. У многих моих друзей именно так появились дети. И я даже советую тем, кто мечтает о детях, обращаться в клиники, чтобы им помогли. У каждого свои нюансы и вопросы, но профессионалы могут помочь людям,
– рассказала певица.

Услуги суррогатного материнства обошлись недешево. По словам артистки, оплодотворенная яйцеклетка несколько раз умирала, поэтому процедуру приходилось повторять еще раз. Ирина Билык призналась, что такая процедура – дорогое удовольствие, но ради сына она была готова отказаться от многого.

Те деньги, которые я когда-то собирала, потратила на то, чтобы выполнить все процедуры, купить все лекарства, сделать уколы. И вот у меня появился сын. Это просто нереальный космос. Я настолько сильно хотела ребенка, что готова была продать квартиру,
– отметила певица.

В Украине услуги суррогатного материнства могут стоить 30 тысяч долларов. Исполнительница также прокомментировала случаи, которые бывают в фильмах, будто суррогатная мать после рождения ребенка не хочет отдавать ее родителям. Билык отметила, что в реальной жизни с таким не встречалась.


Ирина Билык с 4-летним сыном Табризом

"Мне наоборот кажется, что женщины хотят поскорее оставить эту ситуацию и окунуться в свою реальную жизнь, заниматься своими делами. Я никогда не слышала истории, что кто-то хочет оставить детей себе. При суррогатном материнстве сразу подписывается документ, что человек отказывается от ребенка. Это же не их дети: клетки и кровь вообще других людей, поэтому с юридической стороны все законно и безопасно для родителей, которые ждут ребенка", – рассказала певица.

Звездная мама в последнее время начала публиковать фото с сыном в своем инстаграме. Напомним, что у певицы также есть старший 20-летний сын Глеб от первого брака.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Большая мама: руки - два крыла.....

Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna)

 

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные романы Ирина Билык
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