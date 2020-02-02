Ирина Цилык получила звание лучшего режиссера на фестивале Сандэнс

На американском кинофестивале независимого кино Ирина Цилык представила свою документальную ленту "Земля голубая, как будто апельсин". Международные киноэксперты высоко оценили ее работу и присудили победу за лучшую режиссуру.

Сегодня, 2 февраля, в Парк-Сити завершился фестиваль независимого кино Сандэнс, который принес победу очередной украинской ленте "Земля голубая, как будто апельсин", автором которой выступила талантливая Ирина Цилык.

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Сценаристка получила приз за лучшую режиссерскую работу. Ее документальный фильм рассказывает о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре картины многодетная мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь при сложных обстоятельствах в любительской ленте.

Ирина Цилык – Земля голубая, будто апельсин: смотрите видео онлайн

За всю историю украинского кино эта картина стала первой, которая была представлена в конкурсной программе самого известного и крупнейшего в США фестиваля независимого кино. В то же время "Земля голубая, будто апельсин" – дебют режиссера Ирины Цилык в полнометражном кино.

Друзья, это капец, я выиграла награду "Лучшая режиссура" в категории World Documentary Competition на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую,

– поделилась эмоциями Ирина на личной странице в фейсбуке.

Во время вручения награды член жюри кинокритик Эрик Хайнс так прокомментировал победу: "Для фильммейкеров, что практикует элегантное ощущение сдержанности".

Directing Award: World Cinema Documentary goes to Iryna Tsilyk for THE EARTH IS BLUE AS AN ORANGE. #sundance pic.twitter.com/oLUqwVHkne — SundanceFilmFestival (@sundancefest) February 2, 2020

К поздравлениям уже присоединилась украинская писательница Оксана Забужко, которую по-настоящему тронула эта победа: "Сижу и реву от счастья, аж слезы по щекам, – так, будто мы уже войну выиграли... Но битву – безусловно, и немаленькую! Ирина Цилык выиграла Санденс! Вообще-то, даже попасть туда, на не самый престижный в мире фестиваль независимого кино со своей первой документальной повнометражкой, – это уже круто до невероятности".