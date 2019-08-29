Ирина Данилевская рассказала, кто после нее может возглавить Ukrainian Fashion Week

Фанаты Ukrainian Fashion Week не могут и представить мероприятие без главы оргкомитета и его основателей Ирины Данилевской. В эксклюзивном интервью проекту "Жизнь со вкусом" от радио Nostalgie она рассказала, кто может занять ее место.

Как известно, Ирина Данилевская посвятила более 20 лет развития украинской моды и популяризации Ukrainian Fashion Week. Теперь известная украинка не скрывает, что ищет человека, который мог бы заменить ее на почетной должности.

Читайте также: Как Украинская неделя моды покорил топ-дизайнеров мира: секреты невероятного успеха

В интервью Ирина Данилевская рассказала, что новый глава оргкомитета события, скорее всего, будет из ее близкого окружения. Относительно своего преемника у нее есть ряд критериев, которые помогут и в дальнейшем удерживать успех Ukrainian Fashion Week. В частности, следующий организатор Недели моды должен быть порядочным, а также понимать, как работает украинская фэшн-индустрия и как она выглядит в контексте мировой.

Близкие мне люди обычно обладают хорошими профессиональными качествами, мне в этом очень повезло. Поэтому тот, кто будет управлять Неделей моды после меня, а я надеюсь, что это будет очень скоро, это будет человек, с которым я работаю, человек, которого я хорошо знаю и которому абсолютно доверяю,

– рассказала Ирина Данилевская.

Не обошла известная украинка и вопрос о планах на будущее. Ирина Данилевская призналась, что планирует посвятить свое время благотворительности. Сейчас деталей своего проекта она не разглашает, однако утверждает, что он интересный и очень важный для нее.

Смотрите полное интервью Ирины Данилевской в ​​проект "Жизнь со вкусом": видео

Ukrainian Fashion Week

– грандиозное фэшн-событие, которое происходит раз в год. Неделя моды в Украине впервые провели в 1997 году. С тех пор мероприятие подтягивали к мировым стандартам. В рамках престижного события известные отечественные дизайнеры представляют публике свои коллекции. Кроме этого, Неделя моды – возможность молодым модельерам заявить о себе.



В течение 22 лет организацией фэшн-события занимается Ирина Данилевская. Именно благодаря ей об украинской моде услышали за рубежом: на Неделю моды в Украине приглашают иностранных журналистов, которые помогают дизайнерам обрести популярность за рубежом. Сейчас Ukrainian Fashion Week является одним из самых громких светских событий, которое посещают более 200 тысяч человек.