Ирина Федишин готовит масштабное шоу в Киеве: детали выступления

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Ирина Федишин даст концерт в Киеве
Ирина Федишин даст концерт в Киеве / Пресс-служба

Украинская певица Ирина Федишин готовится к грандиозному концерту, который запланирован на 27 декабря. Выступление зажигательной блондинки пройдет в столичном "Дворце Украина".

Как сообщают представители певицы, для организации настоящего европейского шоу, которое надолго запомнится поклонникам яркими постановками, использовали более 50 тонн оборудования. К подготовке грандиозного выступления Ирина Федишин привлекла одного из подрядчиков песенного конкурса "Евровидение". Поэтому концерт талантливой артистки обещает быть эффектным.

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Масштабные декорации, пять машин техники, зрелищные постановки, над которыми работают лучшие режиссеры, световое и видео шоу – именно этим будет удивлять Ирина Федишин на концерте "Белые розы".

Ірина Федишин
Ирина Федишин выступит в Киеве / пресс-служба

Співачка Ірина Федишин проведе грандіозний концерт
Певица Ирина Федишин проведет грандиозный концерт / пресс-служба

Ірина Федишин
Выступление Ирины Федишин / пресс-служба

Отметим, что шоу Ирины Федишин в Киеве 27 ноября имеет все шансы превзойти успех прошлогоднего, поскольку выступление вошло в Топ-10 самых ожидаемых концертов столицы.

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Анонс
Источник: 24 Канал
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