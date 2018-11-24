Ирина Федишин готовит масштабное шоу в Киеве: детали выступления

Украинская певица Ирина Федишин готовится к грандиозному концерту, который запланирован на 27 декабря. Выступление зажигательной блондинки пройдет в столичном "Дворце Украина".

Как сообщают представители певицы, для организации настоящего европейского шоу, которое надолго запомнится поклонникам яркими постановками, использовали более 50 тонн оборудования. К подготовке грандиозного выступления Ирина Федишин привлекла одного из подрядчиков песенного конкурса "Евровидение". Поэтому концерт талантливой артистки обещает быть эффектным.

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Масштабные декорации, пять машин техники, зрелищные постановки, над которыми работают лучшие режиссеры, световое и видео шоу – именно этим будет удивлять Ирина Федишин на концерте "Белые розы".



Ирина Федишин выступит в Киеве / пресс-служба



Певица Ирина Федишин проведет грандиозный концерт / пресс-служба



Выступление Ирины Федишин / пресс-служба

Отметим, что шоу Ирины Федишин в Киеве 27 ноября имеет все шансы превзойти успех прошлогоднего, поскольку выступление вошло в Топ-10 самых ожидаемых концертов столицы.