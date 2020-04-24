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Ирина Федишин очаровала сеть фото с мужем и показала подарки поклонников

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Ирина Федишин
Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Народная любимица Ирина Федишин продолжает делиться с поклонниками семейными фотографиями. На днях она распространила волшебную фотографию с любимым, а также показала стену в своем доме, на которой хранит подарки от фанатов.

Ирина Федишин живет в счастливом браке со своим продюсером Виталием Челноком. Пара воспитывает двух сыновей и на карантине появилось больше времени, чтобы побыть всем вместе и насладиться совместными моментами. Ирина не только талантливая артистка, но и заботливая мама и любящая жена. И подтверждением этому являются трогательные сообщения на ее личной странице в инстаграме.

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Певица поделилась милым кадром, где изображена вместе с любимым мужчиной. Супруги одеты в традиционную украинскую одежду – вышиванки. Оба выглядят невероятно счастливыми.

Ирина волшебный образ дополнила аккуратной прической, уложив волосы в локоны, и макияжем в нежных природных оттенках.

Артистка не забывает и о своих поклонниках. Она часто получает подарки и хранит их у себя дома. На видео исполнительница показала стену, на которой висит ее портрет, который вышили фанаты. А также фотографии, которые они распечатали и презентовали любимой певице. Звезда говорит, что это приятная стена в ее доме.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездные романы LifeStyle
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