Ирина Федишин откровенно рассказала о своем детстве

Украинская певица Ирина Федишин дала откровенное интервью, в котором не обошла вопросы о детстве. Артистка призналась, что только мечтать могла о вокальной карьере, ведь жила в общежитии с родителями.

Теперь Ирина Федишин – одна из известных украинских певиц, которая организует масштабные туры и удивляет поклонников все новыми клипами. Однако в детстве звезда столкнулась со многими испытаниями. В частности, как она рассказала в программе "Звездный путь", они жили в общежитии, а мама ездила на заработки в Италию.

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Мы в принципе жили в общежитии, мечтали иметь свое какое-то жилье. У нас была одна комната, а семья разрасталась. Мама, как и все наши женщины, работала на уборке в Италии. Я очень болезненно это переносила, я мамина дочка, она – моя лучшая подруга. Я так рыдала. Но я очень счастлива, что мама сдержала свое слово. Потому что она мне обещала, что только полгода там будет, и действительно вернулась через это время,

– рассказала Ирина Федишин.

Перед отъездом мама певицы оставила рецепты, которые ее отец повторял на кухне. И хотя все блюда смаковали по-другому, Ирина Федишин с братом не голодали.

"Она оставила эти рецепты на холодильнике и уехала. А тогда ведь не было телефонов, возможности общаться, как сейчас. Папа что-то не увидел, где те рецепты стояли, обыскал весь дом, но не нашел. Варил по своим. У нас в каждом супе были макароны, даже борщ с макаронами варился. Зато мы с братом не были голодны. Я всегда была такой старшой сестрой, за все отвечала. Занималась и его обучением, и своим. Помню, когда мама приехала, радости не было предела", – вспомнила она.

Сейчас артистка может похвастаться большой карьерой и десятками композиций. Однако Ирина Федишин не скрывает: секретом успеха является ее семья, которая всегда будет в приоритете.

"В этой жизни есть вещи, которые не покупаются и не продаются. Потому что популярность, слава – это такие вещи, которые сегодня есть, а завтра нет. А семья, дети, любовь, внимание – вот это приоритет в жизни, это самое важное. Я люблю свою работу. На самом деле я очень счастливый человек, потому что у меня действительно есть все, чего я хочу", – добавила Ирина Федишин.