24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Ирина Федишин откровенно рассказала о своем детстве

- Читати новину українською

Украинская певица Ирина Федишин дала откровенное интервью, в котором не обошла вопросы о детстве. Артистка призналась, что только мечтать могла о вокальной карьере, ведь жила в общежитии с родителями.

Теперь Ирина Федишин – одна из известных украинских певиц, которая организует масштабные туры и удивляет поклонников все новыми клипами. Однако в детстве звезда столкнулась со многими испытаниями. В частности, как она рассказала в программе "Звездный путь", они жили в общежитии, а мама ездила на заработки в Италию.

Читайте также Ирина Федишин поделилась секретом красоты и рассказала об успехе

Мы в принципе жили в общежитии, мечтали иметь свое какое-то жилье. У нас была одна комната, а семья разрасталась. Мама, как и все наши женщины, работала на уборке в Италии. Я очень болезненно это переносила, я мамина дочка, она – моя лучшая подруга. Я так рыдала. Но я очень счастлива, что мама сдержала свое слово. Потому что она мне обещала, что только полгода там будет, и действительно вернулась через это время,
– рассказала Ирина Федишин.

Перед отъездом мама певицы оставила рецепты, которые ее отец повторял на кухне. И хотя все блюда смаковали по-другому, Ирина Федишин с братом не голодали.

"Она оставила эти рецепты на холодильнике и уехала. А тогда ведь не было телефонов, возможности общаться, как сейчас. Папа что-то не увидел, где те рецепты стояли, обыскал весь дом, но не нашел. Варил по своим. У нас в каждом супе были макароны, даже борщ с макаронами варился. Зато мы с братом не были голодны. Я всегда была такой старшой сестрой, за все отвечала. Занималась и его обучением, и своим. Помню, когда мама приехала, радости не было предела", – вспомнила она.

Сейчас артистка может похвастаться большой карьерой и десятками композиций. Однако Ирина Федишин не скрывает: секретом успеха является ее семья, которая всегда будет в приоритете.

"В этой жизни есть вещи, которые не покупаются и не продаются. Потому что популярность, слава – это такие вещи, которые сегодня есть, а завтра нет. А семья, дети, любовь, внимание – вот это приоритет в жизни, это самое важное. Я люблю свою работу. На самом деле я очень счастливый человек, потому что у меня действительно есть все, чего я хочу", – добавила Ирина Федишин.

 

С 8 марта – поздравления женщин-коллег с праздником в стихах
сегодня
Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
5 марта 20:27 Выходные дни в марте 2020: как украинцы отдыхают на 8 марта
Квітослава Туз
5 марта 19:09 Что подарить женщине на 8 марта: 10 идей, которые очаруют каждую
Уляна Журба
5 марта 17:08 Что подарить маме на 8 марта: лучшие идеи
Квітослава Туз
5 марта 15:16 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине
Юлія Турелик
5 марта 13:01 Фильмы марта: что посмотреть в кино в первый месяц весны
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук