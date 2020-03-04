Ирина Федишин поделилась секретом красоты и рассказала об успехе

Знаменитая украинская исполнительница Ирина Федишин в свои 33 года выглядит великолепно. Ее стройной фигуре могут позавидовать многие женщины. Певица рассказала, как держит себя в форме и призналась, в чем видит успех.

Ирина Федишин активно занимается развитием своей карьеры, много гастролирует и воспитывает двух сыновей. На сцене артистка всегда выглядит непревзойденно и не стесняется одевать откровенный наряд, который подчеркивает ее стройную и соблазнительную фигуру. В откровенном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" знаменитость рассказала, как питается и поддерживает спортивную форму, а также поделилась, что для нее является успехом.

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33-летняя Ирина с ростом 167 сантиметров весит 56 килограммов. Она часто хвастается фигурой в бикини или другом откровенном наряде. Звезда не боится экспериментировать с образами, однако отмечает, что следит за питанием, чтобы все было в разумных пределах.

Стараюсь, чтобы в рационе было меньше жареного, мучного, а побольше фруктов, овощей и другой полезной пищи,

– рассказала Ирина.

Звезда также призналась, что никогда не делала пластических операций, однако не относится к ним негативно.

Все мы стареем, однако если девушка в 20 лет делает пластику, то я считаю, что это глупо. Естественную красоту ничем не заменишь. Но если со временем появляется какая-то глубокая морщина, то конечно, можно ее убрать,

– отметила артистка.

Успех звезда видит в родителях, которые поддерживали ее в начале карьеры, в муже, который всегда рядом, и в детях, которые стали для нее смыслом жизни. Ирина отметила, что в выборе между семьей и творчеством, она всегда выберет первое.

Есть вещи, которые не продаются. Популярность и слава сегодня есть, а завтра их может не быть. Родители, дети, любовь, уважение – это мой приоритет в жизни. Я счастливый человек, потому что у меня все это есть,

– сказала певица.

Ирина Федишин в программе "Зірковий шлях": смотрите видео онлайн