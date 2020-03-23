Ирина Федишин показала, как сделать защитную маску в домашних условиях: видео

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин в сложнное для всех украинцев время выразила слова поддержки и показала, как сделать защитную маску в домашних условиях из салфеток за две минуты.

Настало время, когда мир остановился. Появилась возможность побыть дома с родными, заняться теми делами, которые постоянно откладывали на потом. Певица Ирина Федишин также показала, что делает дома на карантине. Звезда продемонстрировала, как производит защитную маску, которая может уменьшить риск инфицирования.

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Как известно, в Украине нет необходимого количества медицинских масок, чтобы хватило всему населению. Однако, если вы не нашли защитной маски в аптеке – не огорчайтесь. Ирина показала отличный метод, с помощью которого можно сделать ее в домашних условиях из материалов, которые есть у каждого.

Вам понадобится три салфетки и две резинки. Изготовление такой маски занимает всего лишь две минуты. Звезда отметила, что она не лучше обычной медицинской, однако является отличной альтернативой ей, если дома нет другой. Однако Ирина отметила, что она может служить не долго – примерно 30 минут.

Отметим, в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Наихудшая ситуация в Киеве. Там подтвердили 29 инфицирований. В мире зафиксировано почти 344 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 15 000 человек умерли, почти 100 000 выздоровели. Людей призывают самоизолироваться, чтобы уменьшить риск заражения. Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала