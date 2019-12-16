Ирина Федишин попала в ДТП на Ровенщине: подробности аварии

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Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Авария произошла ночью, когда украинская певица вместе с командой возвращалась с концерта в Шепетовке на Хмельнитчине. На скорости в автомобиль звезды влетел пассажирский автобус. На место происшествия вызвали скорую, а всю ночь Ирина провела в больнице.

О досадном происшествии украинская поп-певица сообщила на официальной странице в инстаграме. Звезда опубликовала жуткие фото аварии и подробно рассказала, как и по каким причинам произошло ДТП. Она поспешила успокоить взволнованных поклонников, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

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Вчера, возвращаясь с концерта в 00:45 ночи, мы попали в аварию. Это очень страшно... Мы готовились осуществлять маневр, включив заранее левый поворот. В это же время другой пассажирский бус, пересекая сплошную полосу на скорости "влетел" в наше авто. Удар был достаточно большой силы. Из-за боли в мышцах вызвали скорую и провели ночь в больнице. К счастью, все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы,
– сообщила знаменитость.

В результате аварии муж и продюсер популярной певицы Виталий Челнок получил серьезные травмы: сотрясение мозга и травму ноги. Сейчас он госпитализирован в одной из больниц Львова. Сама Ирина Федишин отделалась ушибами. 

Знаю точно: родился в рубашке,
– написал Виталий в фейсбуке.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Аварии и ДТП
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