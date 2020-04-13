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Ирина Федишин поразила сходством со своей мамой: фото

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Ирина Федишин с мамой / Instagram / @irynafedyshyn

Популярная украинская певица Ирина Федишин не упустила возможность поздравить своих поклонников с Вербным воскресеньем. В сети она опубликовала волшебное фото, ошеломив всех похожестью со своей мамой.

12 апреля православные христиане отмечали Вербное воскресенье. Многие украинцы в этот день не нарушили условия карантина и остались дома. Однако, как сообщали журналисты 24 канала, были и такие, кто посетил богослужение и не думал сохранять дистанцию.

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А вот Ирина Федишин решила провести праздник в семейном кругу. Звезда с мужем и сыновьями поехала на дачу, где встретилась с родителями. Артистка не преминула сделать совместные фото с мамой Лесей Федишин, которые охотно опубликовала в сети. Красавицы позировали в ярком наряде и с вербными веточками.

Однако поклонники обратили внимание не на образы представительниц семьи Федишин, а на их невероятную схожесть. "Очень похожи", "Вы как сестры", "Копия мамы, очень красивые", – написали подписчики блога.

Кроме этого, Ирина Федишин сделала праздничный снимок с мужем Виталием Човныком и двумя сыновьями.

"Ничто так не согревает, как тепло наших родных", – лаконично написала Ирина Федишин.

 

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины Пасха LifeStyle Звездные родители
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