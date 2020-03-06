Ирина Федишин презентовала чувственный клип на песню "Душа": видео

Украинская певица Ирина Федишин перед 8 марта сделала сюрприз своим поклонникам. Артистка презентовала новую авторскую песню "Душа" и чувственный клип к ней.

Видео появилось на ютуб-канале звезды 6 марта и уже успело привлечь внимание меломанов. В клипе "Душа" Ирина Федишин совместно с режиссером Еленой Винярской хотели показать, что чувствует женщина в моменты влюбленности.

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"Эта песня об эмоциях влюбленности, о том, что чувствует душа в эти страстные моменты любви. Душа – это самое главное, что есть в человеке, душой влюбляемся, душой прощаем, душой любим. Взгляд показывает силу души. Ведь влюбиться можно в красоту, но полюбить – только лишь душу", – поделилась Ирина Федишин.

Для съемок эффектного клипа певица выбрала черный наряд с поясом, который подчеркивал ее стройную фигуру и оголял плечо. Ирина Федишин пригласила манекенщика, который сыграл роль ее избранника.

Смотрите клип к песне Ирины Федишин – "Душа": видео

Ирина Федишин – "Душа": текст песни

Як я хочу розказати тобі

Що в мому серці

Але як це зветься

Не знаю

Як я хочу розказати тобі

Що для мене твоє серце

Найрожче у житті

Немає на світі слів таких

Припев:

Я душа твоя

Радість ти моя

Ти для мене сонце, небо

І не можу я без тебе

Як я хочу розказати тобі

Що на небі зорі

Є не випадково

Для тебе

Як я хочу відчувати твої

Сказані слова й кохати

А поруч ти

Немає на світі слів таких

Припев