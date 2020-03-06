Ирина Федишин презентовала чувственный клип на песню "Душа": видео
Украинская певица Ирина Федишин перед 8 марта сделала сюрприз своим поклонникам. Артистка презентовала новую авторскую песню "Душа" и чувственный клип к ней.
Видео появилось на ютуб-канале звезды 6 марта и уже успело привлечь внимание меломанов. В клипе "Душа" Ирина Федишин совместно с режиссером Еленой Винярской хотели показать, что чувствует женщина в моменты влюбленности.
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"Эта песня об эмоциях влюбленности, о том, что чувствует душа в эти страстные моменты любви. Душа – это самое главное, что есть в человеке, душой влюбляемся, душой прощаем, душой любим. Взгляд показывает силу души. Ведь влюбиться можно в красоту, но полюбить – только лишь душу", – поделилась Ирина Федишин.
Для съемок эффектного клипа певица выбрала черный наряд с поясом, который подчеркивал ее стройную фигуру и оголял плечо. Ирина Федишин пригласила манекенщика, который сыграл роль ее избранника.
Смотрите клип к песне Ирины Федишин – "Душа": видео
Ирина Федишин – "Душа": текст песни
Як я хочу розказати тобі
Що в мому серці
Але як це зветься
Не знаю
Як я хочу розказати тобі
Що для мене твоє серце
Найрожче у житті
Немає на світі слів таких
Припев:
Я душа твоя
Радість ти моя
Ти для мене сонце, небо
І не можу я без тебе
Як я хочу розказати тобі
Що на небі зорі
Є не випадково
Для тебе
Як я хочу відчувати твої
Сказані слова й кохати
А поруч ти
Немає на світі слів таких
Припев