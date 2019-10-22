Ирина Федишин примерила пикантные наряды в новом клипе: зажигательное видео

Украинская певица Ирина Федишин покорила поклонников новой видеоработой. Артистка презентовала клип на песню "Просто танцуй", который создала в коллаборации с диджеем Bakun.

Ролик появился на ютуб-канале певицы и сразу же привлек внимание пользователей сети. Все потому, что видео было очень ярким, а Ирина Федишин охотно примерила соблазнительные миниплатья, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Сама артистка не скрывает, что коллаборация с диджеем была уже налажена. Однако, на этот раз музыкант воплотил новые идеи в треке "Просто танцуй" и совместно с Ириной Федишин снялся в эффектном видео.

Он уже выдавал этот трек, но на этот раз он сделал новую версию этой песни и предложил мне воплотить в жизнь все новые идеи. Я с радостью согласилась!

– призналась Ирина Федишин.

Яркий клип артистам помогла создать режиссер Елена Винярская. По словам Ирины Федишин, ритмичную песню они хотели дополнить простым сюжетом. Поэтому творческая команда на примере артистки показала, что в жизни нужно все события воспринимать с оптимизмом и "просто танцевать".

"Или сломались каблуки, или подгорел омлет, а ты просто танцуй, просто живи с улыбкой! Съемочный процесс длился почти сутки. Было очень весело танцевать вместе с Bakunom, и кататься у него на плечах. А еще ломать каблуки на съемочной площадке и разрисовывать себя красной помадой", – поделилась Ирина Федишин.

Смотрите новый клип Ирины Федишин и Bakun – "Просто танцуй": видео

Ирина Федишин и Bakun – "Просто танцюй": текст песни

Припев:

Іди ти просто танцюй!

Просто танцюй!

Просто танцюй!

І своїм тілом малюй!

Тілом малюй!

Тілом малюй! / (2)

Іди ти просто та

Іди ти просто танцюй

Іди ти просто

Моє місто не спить,

Прокидається.

І вночі тільки все

Починається.

Я запалюю, я запалюю.

Відриваються всі,

Ніби в космосі,

Легко так закрутилось

В мене в голові,

Я співаю тобі, я співаю!

Припев:

Іди ти просто танцюй!

Просто танцюй!

Просто танцюй!

І своїм тілом малюй!

Тілом малюй!

Тілом малюй! / (2)