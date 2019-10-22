Ирина Федишин примерила пикантные наряды в новом клипе: зажигательное видео
Украинская певица Ирина Федишин покорила поклонников новой видеоработой. Артистка презентовала клип на песню "Просто танцуй", который создала в коллаборации с диджеем Bakun.
Ролик появился на ютуб-канале певицы и сразу же привлек внимание пользователей сети. Все потому, что видео было очень ярким, а Ирина Федишин охотно примерила соблазнительные миниплатья, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги.
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Сама артистка не скрывает, что коллаборация с диджеем была уже налажена. Однако, на этот раз музыкант воплотил новые идеи в треке "Просто танцуй" и совместно с Ириной Федишин снялся в эффектном видео.
Он уже выдавал этот трек, но на этот раз он сделал новую версию этой песни и предложил мне воплотить в жизнь все новые идеи. Я с радостью согласилась!
– призналась Ирина Федишин.
Яркий клип артистам помогла создать режиссер Елена Винярская. По словам Ирины Федишин, ритмичную песню они хотели дополнить простым сюжетом. Поэтому творческая команда на примере артистки показала, что в жизни нужно все события воспринимать с оптимизмом и "просто танцевать".
"Или сломались каблуки, или подгорел омлет, а ты просто танцуй, просто живи с улыбкой! Съемочный процесс длился почти сутки. Было очень весело танцевать вместе с Bakunom, и кататься у него на плечах. А еще ломать каблуки на съемочной площадке и разрисовывать себя красной помадой", – поделилась Ирина Федишин.
Смотрите новый клип Ирины Федишин и Bakun – "Просто танцуй": видео
Ирина Федишин и Bakun – "Просто танцюй": текст песни
Припев:
Іди ти просто танцюй!
Просто танцюй!
Просто танцюй!
І своїм тілом малюй!
Тілом малюй!
Тілом малюй! / (2)
Іди ти просто та
Іди ти просто танцюй
Іди ти просто
Моє місто не спить,
Прокидається.
І вночі тільки все
Починається.
Я запалюю, я запалюю.
Відриваються всі,
Ніби в космосі,
Легко так закрутилось
В мене в голові,
Я співаю тобі, я співаю!
Припев:
Іди ти просто танцюй!
Просто танцюй!
Просто танцюй!
І своїм тілом малюй!
Тілом малюй!
Тілом малюй! / (2)