Ирина Федишин примерила пикантные наряды в новом клипе: зажигательное видео

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Ирина Федишин презентовала клип "Просто танцуй"
Ирина Федишин презентовала клип "Просто танцуй" / Скриншот из видео

Украинская певица Ирина Федишин покорила поклонников новой видеоработой. Артистка презентовала клип на песню "Просто танцуй", который создала в коллаборации с диджеем Bakun.

Ролик появился на ютуб-канале певицы и сразу же привлек внимание пользователей сети. Все потому, что видео было очень ярким, а Ирина Федишин охотно примерила соблазнительные миниплатья, которые подчеркнули ее стройную фигуру и длинные ноги.

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Сама артистка не скрывает, что коллаборация с диджеем была уже налажена. Однако, на этот раз музыкант воплотил новые идеи в треке "Просто танцуй" и совместно с Ириной Федишин снялся в эффектном видео.

Он уже выдавал этот трек, но на этот раз он сделал новую версию этой песни и предложил мне воплотить в жизнь все новые идеи. Я с радостью согласилась!
– призналась Ирина Федишин.

Яркий клип артистам помогла создать режиссер Елена Винярская. По словам Ирины Федишин, ритмичную песню они хотели дополнить простым сюжетом. Поэтому творческая команда на примере артистки показала, что в жизни нужно все события воспринимать с оптимизмом и "просто танцевать".

"Или сломались каблуки, или подгорел омлет, а ты просто танцуй, просто живи с улыбкой! Съемочный процесс длился почти сутки. Было очень весело танцевать вместе с Bakunom, и кататься у него на плечах. А еще ломать каблуки на съемочной площадке и разрисовывать себя красной помадой", – поделилась Ирина Федишин.

Смотрите новый клип Ирины Федишин и Bakun  "Просто танцуй": видео

Ирина Федишин и Bakun – "Просто танцюй": текст песни

Припев:
Іди ти просто танцюй!
Просто танцюй!
Просто танцюй!
І своїм тілом малюй!
Тілом малюй!
Тілом малюй! / (2)

Іди ти просто та
Іди ти просто танцюй
Іди ти просто

Моє місто не спить,
Прокидається.
І вночі тільки все
Починається.
Я запалюю, я запалюю.
Відриваються всі,
Ніби в космосі,
Легко так закрутилось
В мене в голові,
Я співаю тобі, я співаю!

Припев:

Іди ти просто танцюй!
Просто танцюй!
Просто танцюй!
І своїм тілом малюй!
Тілом малюй!
Тілом малюй! / (2)

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка
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