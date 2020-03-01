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Ирина Федишин призналась, где именно муж приобрел ей квартиру

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Популярная украинская исполнительница Ирина Федишин 1 февраля отпраздновала свое 33-летие. По этому случаю ее муж приобрел квартиру в солнечной стране. Ирина поделилась, где именно теперь будет проводить лето.

Певице Ирине Федишин муж подарил на день рождения квартиру. Она рассказала, что новое жилье приобрели в Болгарии. Подробностями поделилась с Екатериной Осадчей в программе "Светская жизнь".

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Ирина Федишин является не только отличной артисткой, но и заботливой и любящей мамочкой. Вместе с мужем Виталием Човником, который также является ее продюсером, знаменитость воспитывает двух сыновей. Звезда призналась, что не против пополнения в семье и они с Виталием размышляют над рождением третьего ребенка.

Ирина рассказала, что любимый приобрел недвижимость в Болгарии.

Мы никому не рассказывали, где приобрели квартиру. Это Болгария. Такую идею предложил наш хороший друг Виктор Бронюк. С видом на море. Я счастлива, что нам удалось это реализовать, что у нас теперь есть квартира в теплых краях,
– призналась артистка.

Ирина Федишин в программе "Светская жизнь": смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Звездная недвижимость Звездные романы LifeStyle
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