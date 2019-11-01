Ирина Федишин призналась, почему не празднует Хэллоуин

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Ирина Федишин объяснила, почему не празднует Хэллоуин
Ирина Федишин объяснила, почему не празднует Хэллоуин / Instagram / @irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин откровенно заявила, что не намерена праздновать мистический праздник Хэллоуин. В сети она объяснила, что жуткие костюмы "порождают чувство страха и потерю спокойствия".

В ночь на 1 ноября в США отметили Хеллоуин. Немало знаменитостей переоделись в стилизованные костюмы, которые иногда были слишком откровенными и жуткими. Но пока американские звезды заполонили сеть эффектными снимками с вечеринок, Ирина Федишин объяснила, почему не любит этот праздник.

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Я не праздную Хэллоуин! Сегодня "не святой праздник". Многие люди переодеваются в костюмы нечисти и играют со злыми силами. Безусловно, именно переодевание не имеет в себе какого-то негатива, но, глядя, с какой целью это делается. Такие костюмы пугают не только детей, но и взрослых, порождая чувство страха и потери покоя,
– пояснила Ирина Федишин.

Кроме этого, певица отметила, что именно в этот день "осуществляется много злых намерений со стороны колдунов и прорицателей". Поэтому Хэллоуин может быть прикрытием для участия в каком-то негативном обряде.

"Как думаете, не встаем ли мы под прикрытием культурного празднования на сторону чего-то сокровенного и отрицательного?" – написала Ирина Федишин.

 

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Хэллоуин
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