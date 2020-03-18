Ирина Федишин рассказала, что ее дети делают во время карантина

В Украине ввели меры из-за пандемии коронавируса, в частности, все учебные заведения перешли на дистанционное образование. Звездные родители одни за одним показывают, как проводят время со своими отпрысками. Исключением не стала и Ирина Федишин.

На официальной инстаграм-странице она разместила интересное сообщение к карантину. Ирина Федишин решила дать совет родителям, как развлекать детей во время карантина. Певица призналась, что каждый день придумывает для своих сыновей занятия: рисование, лепка из пластилина, чтение сказок и различные игры с игрушками. Поэтому их досуг проходит не в Интернете.

Читайте также: Украинская писательница Карпа рассказала о карантине во Франции

"Главное – ограничить их сиденье в Интернете. В моем случае, когда я часто бываю на гастролях, карантин совсем не страшный. Наоборот – это время, когда я могу побыть вместе с детьми и уделить им внимание. А еще – это время, когда можно больше позаниматься творчеством. Ведь у меня дома есть фортепиано, за которым я часто пишу песни", – рассказала Ирина Федишин.

Из-за пандемии коронавируса в школах отменили занятия, поэтому старший сын Ирины Федишин продолжает учиться дистанционно. Звездная мамочка убеждает: ребенок ответственно отнесся к этому и выполняет домашние задания от учителей.

"Старший сын Юрчик теперь делает со мной уроки. Ведь карантин – это не каникулы. У нас обучение в Viber. Все домашнее задание выполнено, мы фотографируем и скидываем учителю. Юрчик относится к этому нормально и понимает, что учеба – это его обязанность. Мы стараемся придумывать разные занятия детям, чтобы они меньше времени проводили в гаджетах. У нас есть временной лимит, который установлен на телефоне и блокирует его", – добавила она.

Как известно, 13 марта в Украине ввели карантин. На протяжении 3 недель запрещено проводить массовые события, не будут работать кинотеатры, театры и стадионы. К началу апреля будут оставаться закрытыми спортивные клубы и заведения индустрии красоты. В то же время хозяйственные продуктовые магазины, аптеки и АЗС будут работать в обычном режиме. Как вести себя во время каратина в магазинах – смотрите в инфографике 24 Канала.



Как вести себя в очереди во время карантина / Инфографика 24 канала