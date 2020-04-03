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Ирина Федишин рассказала, как муж помог ей построить карьеру

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Ирина Федишин / Instagram / @irynafedyshyn

Известная украинская певица Ирина Федишин откровенно рассказала, что ее успех в большой степени заслуга мужа Виталия Човныка, который уже более 15 лет является ее продюсером.

Мужья часто помогают своим женам строить карьеру. Это касается и любимых известных артисток. В частности, Виталий Челнок помог своей избраннице Ирине Федишин заявить о себе и стать одной из звезд украинского шоу-бизнеса. Об этом исполнительница рассказала в интервью для программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

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Знакомство Виталия и Ирины состоялось на одном из концертов. Тогда она еще выступала в составе малоизвестного коллектива. Через пол года он сделал ей предложение руки и сердца. Бросил работу в Ивано-Франковске и переехал во Львов, чтобы развивать певческую карьеру любимой.

Виталий очень настойчив, как оказалось. И я ему благодарна за все, что он делает. Потому что все, до чего мы дошли, это в большой степени его заслуга,
– рассказала артистка.

Ирина призналась, что именно Човнык находил спонсоров для первых выступлений и рекламы. Он даже создал журнал, на обложке которого предстала Федишин.

"У меня очень идейный муж. Половина журнала об Ирине Федишин, а половина журнала – реклама. То есть мы ходили в какие-то рестораны, какие-то визитные карточки, предприятия и мы всем рассказывали, как мы этот журнал будем продвигать. Понятно, что никто не будет покупать журнал об Ирине Федишин. Мы разносили экземпляры по предприятиям. Соответственно будет реклама и вам, и нам. Представители компании посмотрят, что какая-то там Ирина Федишин и решат пригласить ее на коропоратив. Вот такими методами и делали рекламу", – поделилась исполнительница.

Когда певицу Ирину Федишин узнала западная Украина, то Виталий принял решение все заработанное вложить в рекламу будущего концерта во дворце "Украина". Также мужчина не побоялся взять в банке заем для этого. Звезда отмечает, что на этом концерте они ничего не заработали, однако он стал хорошей возможностью заручиться большей аудиторией поклонников.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
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