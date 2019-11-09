Ирина Федишин рассказала, как познакомилась со своим мужем
Украинская певица Ирина Федишин покорила историей своей любви. Артистка вспомнила, как познакомилась со своим мужем, продюсером Виталием Човныком, и как он признался ей в любви.
Об этом звезда откровенно рассказала в программе "Жизнь известных людей". По словам Ирины Федишин, знакомство состоялось случайно, когда она училась во Львове на экономическом факультете. Тогда артистка писала авторские песни и ездила с ними на провинциальные фестивали. Не отказывалась Ирина Федишин и от выступлений на корпоративах и радиостанциях.
Читайте также: Ирина Федишин призналась, кто ей финансово помогал в начале карьеры
На одном из концертов в Бучаче артистка и встретила мужчину, который тогда работал музыкальным редактором в Ивано-Франковске. Он предложил Ирине Федишин сотрудничество, от которого она не отказалась.
"Концерт был в Бучаче. Я тогда выступала, а Виталий работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. Ему очень понравилось мое выступление, и он пришел взять песни для того, чтобы крутить их на радиостанции. Затем он очень долго мне названивал, и я думала, заче он мне звонит. Он во Франковске, я во Львове, как будет такое встречание?" – вспомнила Ирина Федишин.
Хотя ухаживания мужчины артистка не воспринимала серьезно, настойчивость Виталия Човныка все же покорила ее. В Ирине Федишин он увидел не только хрупкую девушку, но и успешную артистку. Поэтому, не колеблясь, взялся помогать ей в вокальной карьере.
Создать семью Виталий предложил возлюбленной уже через полгода после начала романа. Сделал предложение он Ирине Федишин во львовской кофейне и привлек к этому событию официантов заведения.
Мы просто ужинали, и в один момент он позвал официанта, который принес на подносе цветы и коробочку с обручальным кольцом,
– призналась певица.
Артистка ответила согласием и уже 15 лет может называть себя счастливой женой. Супруги воспитывают двух сыновей – Юрия и Олега. И если на сцене Ирина Федишин демонстрирует роскошные образы поп-дивы, то дома выполняет всю работу мамы, забирает и отводит детей в школу и садик.
Выбор редакции
-
Сергей Притула высмеял заявление Молочного и рассказал, как живет "фашистский Киев"сегодня , 13:44
-
"Мастер Шеф" 9 сезон 11 выпуск: романтические конкурсы в парах, которые прошли сильнейшие8 ноября , 23:15
-
Потрясающий дуэт: Надежда Мейхер и Алена Винницкая выступят на "Танцах со звездами"8 ноября , 19:14