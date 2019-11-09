Ирина Федишин рассказала, как познакомилась со своим мужем

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Ирина Федишин рассказала о личной жизни
Ирина Федишин рассказала о личной жизни / Instagram / @irynafedyshyn

Украинская певица Ирина Федишин покорила историей своей любви. Артистка вспомнила, как познакомилась со своим мужем, продюсером Виталием Човныком, и как он признался ей в любви.

Об этом звезда откровенно рассказала в программе "Жизнь известных людей". По словам Ирины Федишин, знакомство состоялось случайно, когда она училась во Львове на экономическом факультете. Тогда артистка писала авторские песни и ездила с ними на провинциальные фестивали. Не отказывалась Ирина Федишин и от выступлений на корпоративах и радиостанциях.

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На одном из концертов в Бучаче артистка и встретила мужчину, который тогда работал музыкальным редактором в Ивано-Франковске. Он предложил Ирине Федишин сотрудничество, от которого она не отказалась.

"Концерт был в Бучаче. Я тогда выступала, а Виталий работал музыкальным редактором на одной радиостанции в Ивано-Франковске. Ему очень понравилось мое выступление, и он пришел взять песни для того, чтобы крутить их на радиостанции. Затем он очень долго мне названивал, и я думала, заче он мне звонит. Он во Франковске, я во Львове, как будет такое встречание?" – вспомнила Ирина Федишин.

Хотя ухаживания мужчины артистка не воспринимала серьезно, настойчивость Виталия Човныка все же покорила ее. В Ирине Федишин он увидел не только хрупкую девушку, но и успешную артистку. Поэтому, не колеблясь, взялся помогать ей в вокальной карьере.

Создать семью Виталий предложил возлюбленной уже через полгода после начала романа. Сделал предложение он Ирине Федишин во львовской кофейне и привлек к этому событию официантов заведения.

Мы просто ужинали, и в один момент он позвал официанта, который принес на подносе цветы и коробочку с обручальным кольцом,
– призналась певица.

Артистка ответила согласием и уже 15 лет может называть себя счастливой женой. Супруги воспитывают двух сыновей – Юрия и Олега. И если на сцене Ирина Федишин демонстрирует роскошные образы поп-дивы, то дома выполняет всю работу мамы, забирает и отводит детей в школу и садик.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Звездные романы
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