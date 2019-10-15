Ирина Федишин рассказала, приглашают ли ее с гастролями в Россию

Украинская певица Ирина Федишин дала откровенное интервью, в котором объяснила свою позицию по отношению к России и поделилась, приглашали ли ее с выступлениями в страну-агрессор.

На вопрос журналиста издания "Сегодня", как певица относится к русскоязычным песням, ведь в ее репертуаре можно встретить только композиции на украинском языке, она ответила, что абсолютно положительно.

Читайте также: Задайте этот вопрос власти – Олег Винник избежал ответа, является ли РФ агрессором для Украины

"Так сложилось, что у нас в Украине много русскоязычного населения, но я счастлива, что сейчас все меняется. Я абсолютно не осуждаю тех людей, которые так выросли и говорят на русском. Когда я приезжаю на гастроли в разные города нашей страны, украинские песни воспринимаются "на ура", и люди пытаются говорить на украинском. Не всегда у них получается, но душа радуется, что Украина развивается в правильном русле", – отметила артистка.

Одновременно Федишин призналась, что выступать в России ее приглашали, но у нее, как и у Олега Винника, есть принципиальная позиция туда не ехать.

Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали, и меня это так удивило – зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, я отказалась. У меня своя четкая гражданская позиция,

– отметила Ирина Федишин.

Что касается Олега Винника, то журналист не обошел вопрос о возможном воссоединении исполнителей для совместного хита, но эти слухи певица опровергла: "Мне приятно, что слушатели ждут дуэт, но пока мы этого не планировали. Нет времени! У Олега плотный концертный график, да и у меня он непростой. Иногда людям со стороны трудно поверить в то, что действительно нет времени даже с друзьями встретиться, не то чтобы песню записать".