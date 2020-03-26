24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Ирина Федишин с сыновьями показала, как правильно мыть руки: видео

- Читати новину українською

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин придерживается правил карантина и проводит время с семьей. Она вместе с сыновьями продемонстрировала, как правильно мыть руки.

Ирина Федишин присоединилась к числу звездных родителей, которые используют время на карантине для того, чтобы побыть с детьми. Артистка наслаждается компанией сыночков Юрия и Олега. На своей странице в инстаграме Ирина публикует фото и видео, на которых показывает, чем они занимаются в изоляции.

Читайте также: Ирина Федишин показала, как сделать защитную маску в домашних условиях: видео

Исполнительница поделилась поучительным роликом, на котором показала, как нужно мыть руки. На видео видно и ее сыновей, которые отмечают, что, придя с улицы, необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

"Вот так моем руки и серьезно относимся к карантину", – прокомментировала публикацию певица.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтверждено 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. В Украине по состоянию на утро 26 марта подтвердили 156 случаев заболевания, из которых 5 летальные. Одному пациенту удалось выздороветь. Для уменьшения инфицирования необходимо соблюдать правила карантина и тщательно мыть руки.


Как меняются руки во время мытья / Инфографика 24 канала

Гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Звездные дети Звездные родители
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
25 марта 15:02 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
Юлія Михайлова
25 марта 13:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
25 марта 12:01 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
25 марта 11:34 Лучшие мультфильмы Disney, которые стоит посмотреть с детьми
Юлія Михайлова
24 марта 19:35 "Поймать Кайдаша": интересные факты о главных актерах украинского сериала
Юлія Михайлова
Новости
Больше новостей
Залиште відгук