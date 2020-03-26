Ирина Федишин с сыновьями показала, как правильно мыть руки: видео

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин придерживается правил карантина и проводит время с семьей. Она вместе с сыновьями продемонстрировала, как правильно мыть руки.

Ирина Федишин присоединилась к числу звездных родителей, которые используют время на карантине для того, чтобы побыть с детьми. Артистка наслаждается компанией сыночков Юрия и Олега. На своей странице в инстаграме Ирина публикует фото и видео, на которых показывает, чем они занимаются в изоляции.

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Исполнительница поделилась поучительным роликом, на котором показала, как нужно мыть руки. На видео видно и ее сыновей, которые отмечают, что, придя с улицы, необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

"Вот так моем руки и серьезно относимся к карантину", – прокомментировала публикацию певица.

Отметим, по состоянию на 25 марта в мире подтверждено 463 418 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 20 912 человек умерли, 113 802 полностью выздоровели. В Украине по состоянию на утро 26 марта подтвердили 156 случаев заболевания, из которых 5 летальные. Одному пациенту удалось выздороветь. Для уменьшения инфицирования необходимо соблюдать правила карантина и тщательно мыть руки.



Как меняются руки во время мытья / Инфографика 24 канала