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Ирина Федишин умилила сеть яркими фотографиями с мужем

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Ирина Федишин с мужем / Instagram / @irynafedyshyn

Известная украинская исполнительница Ирина Федишин делится с поклонниками не только концертными фотографиями, но и семейными снимками. Певица активно публикует в сети инстаграм фото с отдыха.

Артистка вместе с семьей – с родителями, детьми и мужем, отправилась в солнечные Дубае. Там они отпраздновали день рождения ее отца и весело проводят время. Ирина опубликовала в сети фото из отпуска.

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Певица похвасталась роскошными кадрами на улицах фешенебельного курорта. Рядом с ней на фотографиях позирует ее любимый и продюсер Виталий Челнок.

Звездные супруги изображены на фоне зелени и местных памятников архитектуры.

Ирина одета в ярко-красное платье, которое хорошо сочетается со шляпкой. Шею украшают длинные бусы, а на глазах – солнцезащитные очки. Наряд Виталия гармонично дополняет образ его возлюбленной.

Счастье быть вместе!
– подписала публикацию артистка.

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
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