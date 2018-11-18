Ирина Шейк, Барабара Палвин и Кэндис Сванепул: "ангелы" снялись в сексапильной фотосессии

"Ангелы" Victoria's Secret – Ирина Шейк, Кэндис Свейнпол, Грейс Элизабет, Барбара Палвин и другие модели снялись в откровенной фотосессии для журнала V Magazine.

Новые фото опубликованы на официальном аккаунте издания в Instagram.

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30-летняя южноамериканская модель Кэндис Сванепул только 5 месяцев назад родила ребенка и на днях в очередной раз покоряла подиум грандиозного шоу Victoria's Secret в Нью-Йорке.

В новой фотосессии звезда появилась в пикантном образе. На модели – леопардовое нижнее белье, ботфорты с таким же принтом, белая рубашка и черное пальто. Золотая цепь с крестом делает акцент на стройной талии Кэндис.



Кендис Свейнпол для V Magazine

Модель Барбара Палвин также примерила легкое платье с леопардовым принтом, которое полностью обнажило ноги девушки. Оригинальным акцентом стал макияж глаз "ангела" в розовых оттенках и "металлические" ботильоны.



Барабара Палвин для V Magazine

Российская супермодель Ирина Шейк стала звездой новой фотосессии. Заметим, что в 32 года может похвастаться идеальной фигурой, которую она продемонстрировала в крошечном черном бикини.

Ирина Шейк для V Magazine

В фотосессии для глянца снялись и другие популярные модели – Грейс Элизабет, Наташа Поли и Винни Харлоу.



Грейс Элизабет для V Magazine



Наташа Поли для V Magazine



Винни Харлоу для V Magazine